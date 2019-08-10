نوال السعداوي - أنت مختلفة.. أنت مختلف موسيقى أو نشاز؟

2019/08/10 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نوال_السعداوي لا أذكر أننى حلمت مرة واحدة بثوب الزفاف، أو حرصت يوما على حضور حفلات الأفراح أو الأحزان التى تتجمع فيها العائلات، كنت أنفر منذ الطفولة من الكائنات التى تسير فى صفوف متلاصقة الرؤوس متشابهة الأصوات والحركات، ما أن ينفصل رأس عن القطيع حتى يصاب بالذعر ولا يهدأ ويطمئن حتى يعود إلى مكانه فى الصف، وإن كان آخر الصفوف، وأدناها قيمة، ضمن العبيد والجوارى، كنت أبحث فى التاريخ، البعيد والقريب، عن الأسباب التى ......

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