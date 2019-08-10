2019/08/10 | 07:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Je1X-ZhvU-Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر زكي: سأسامح طه ابو رغيف بشرط ان لا يعيد الاساءة بحقي والا سيكون الفصل مربع) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيدر زكي: سأسامح طه ابو رغيف بشرط ان لا يعيد الاساءة بحقي والا سيكون الفصل مربع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).