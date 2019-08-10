2019/08/10 | 07:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفويج الحجاج إلى مشعر منى..وأمنهم "خط أحمر" أعلن مدير الأمن العام في السعودية، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وصول أكثر من مليون و100 ألف حاج إلى منى وبلوغ نحو 100 ألف حاج عرفات، وذلك قبل ساعات من أداء أهم ركن من الحج، السبت.وأوضح الحربي، في تصريح له من مركز القيادة والسيطرة في منى، أن حركة تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى منى لقضاء يوم التروية اتسمت بالانسيابية الكاملة على كافة المحاور.وأبرز المتحدث أن حركة تفويج الحجاج كانت اعتيادية بشكل كامل، لافتا إلى "وصول أكثر من مليون و100 ألف حاج إلى منى ووصول حوالي 100 ألف حاج إلى عرفات، فيما يتبقى حدود 800 ألف حاج لتصعيدهم السبت إلى صعيد عرفات مباشرة" .كما أوضح أن الحالة الأمنية بين الحجاج "مطمئنة ولم تسجل أي حالة تعكر صفو الحجاج وأمنهم واستقراراهم".وكشف الحربي أن "الخطط تنفذ وفق ما رسم لها ويتوقع أن تكون خطة التصعيد السبت إلى عرفات في وقت قياسي" معبرا عن تفاؤله بأن يكون حج هذا العام متميزا بكل المقاييس.وأضاف "من يحاول المساس بأمن الحجاج أو الوطن فسيجد التصدي بكل حزم لأن أمن الوطن والحجاج خط أحمر لا يمكن أن يسمح فيه ولا يمكن لأحد أن يساومنا فيه".

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