2019/08/10 | 08:10

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الجيش الإسرائيلي يقتل عددا من المسلحين الفلسطينيين خلال اشتباك عل

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الجيش الإسرائيلي يقتل عددا من المسلحين الفلسطينيين خلال اشتباك على الحدود مع غزة

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