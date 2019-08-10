2019/08/10 | 08:39

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الثاني خلال أسبوع..



انفجار قرب مركز للشرطة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن

تأریخ التحریر: : 2019/8/10 8:32

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