المالية النيابية: الموازنة المقبلة ستكون الأعلى في التاريخ انفاقا وعجزا

2019/08/10 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن تفاصيل موازنة العام المقبل والمبالغ المرصودة لها، مشيرة الى ان التقديرات الاولية تشير الى انها ستكون بنحو 150 تريلون دينار وهي الاعلى بتاريخ العراق وبواقع عجز مقداره 72 ترليون دينار.وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح لـ/المعلومة/ ان “المباحثات حول الموازنة مازالت مستمرة، الا ان ملامح الموازنة […]

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