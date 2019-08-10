2019/08/10 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الخبير الأمني صفاء الاعسم، السبت، عن عدم تمكن الحكومة من نقل قطعات الجيش في المناطق الساخنة دون علم من الولايات المتحدة الاميركية، مبينا أن الاميركيين هم من يسيطرون فعليا على الاجواء العراقية.وقال الاعسم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما حدث من سقوط طائرة اميركية فوق مناطق عمليات امنية ضد داعش ليس بجديد كون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير أمني: اسقاط طائرة الرضوانية يؤكد سيطرة الأميركان على الاجواء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير أمني: اسقاط طائرة الرضوانية يؤكد سيطرة الأميركان على الاجواء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).