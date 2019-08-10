أمريكا تهدد ألمانيا بنقل قواتها لبولندا ما لم تزد الإنفاق العسكري

2019/08/10 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مبعوث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عدم رغبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيادة الإنفاق العسكري قد لا يترك للولايات المتحدة خيارا سوى نقل

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