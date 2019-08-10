ضابط صدامي دموي..خليفة السفاح البغدادي على

2019/08/10 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام عراقية، نقلاً عن "وكالة أعماق"، الذراع الإعلامية لـ"داعش"، أن زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي رشح العراقي التركماني عبد الله قرداش من ق...

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