2019/08/10 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية القطرية كسب قضيتها ضد الإمارات بعد سحب أبو ظبي شكواها المرفوعة لدى منظمة التجارة العالمية، وأكدت أن الدوحة مستمرة بدعواها ضد الإمارات أمام منظمة التجارة بشأن إجراءات أبو ظبي غير القانونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تكسب قضيتها ضد الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تكسب قضيتها ضد الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).