الحزب الحاكم والمعارضة التركية يطالبون واشنطن بتسليم “غولن”

2019/08/10 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الكتل البرلمانية للحزب الحاكم والمعارضة التركية، الجمعة،الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتسليم زعيم منظمة “غولن” الإرهابيةإلى البلاد في أقرب وقت.جاء ذلكفي بيان مشترك صادر عن الكتل البرلمانية لحزب “العدالة والتنمية” (الحاكم)، و”الشعب الجمهوري” و”الحركة القومية” و”إيي” (المعارضة).ومثّل الأحزاب التركية في البيان المشترك كل من، محمد موش،نائب رئيس كتلة “العدالة والتنمية”، وأنغين أوزكوج، …

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