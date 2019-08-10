2019/08/10 | 09:00

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ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات بالهند إلى 35 قتيلا

السبت

10

أب

2019 :

08:53 am

20

ارتفع عدد ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة و الانزلاقات الطينية

والفيضانات التي ضربت ولاية كيرلا الهندية بجنوب البلاد إلى 35 قتيلا،

حسبما أفادت مجلة الهند اليوم .وذكرت "رويترز" نقلا عن مسؤول بحكومة الولاية إن هناك مخاوف من مقتل

العشرات جراء الانزلاقات الأرضية في منطقتي فاياناد ومالابورام.



وأضاف

أن المنقذين انتشلوا هناك سبع جثث وأن الحكومة المحلية تخطط لنقل

معدات لازمة لعمليات الإنقاذ جوا إلى هاتين المنطقتين.وأشار المصدر نفسه إلى أن أعمال الإسعاف تتعثر بسبب الظروف الجوية

السيئة، وأن القائمين بها يتعرضون لخطر وقوع انزلاقات جديدة.يذكر أنه تم الإعلان عن مقتل 17 شخصا و إجلاء 22 ألف من المناطق

المنكوبة وأن مطار كوتشين الدولي المكتظ دائما أغلق حتى ما بعد ظهر

يوم الأحد المقبل، على أقل التقدير.وهذا الأسبوع، ضربت الفيضانات أيضا ولاية مهاراشترا المجاورة لكيرلا،

لتبلغ الحصيلة الإجمالية للضحايا في الولايتين ما لا يقل عن 40 قتيلا،

إضافة إلى تشريد أكثر من 400 ألف شخص.

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