2019/08/10 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cgDh8mV7cwA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك .. ضحية صراع المكونات - تقرير احمد الحربي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كركوك .. ضحية صراع المكونات - تقرير احمد الحربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).