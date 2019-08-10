2019/08/10 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار، اليوم السبت، قرب مركز للشرطة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وهو الانفجار الثاني الذي يضرب العاصمة خلال أسبوع.وقالت الشرطة إن انفجارا وقع قرب مركز للشرطة المحلية في كوبنهاغن هو الثاني الذي يضرب العاصمة الدنماركية خلال أربعة أيام، دون وقوع إصابات.يذكر أن انفجارا قويا هز مقر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار قرب مركز للشرطة في كوبنهاغن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار قرب مركز للشرطة في كوبنهاغن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).