2019/08/10 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت ممثلية سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في قلعة سكر شمال ذي قار الطالبة (أديان ابنة الشهيد صاحب مهدي كاطع الخويلدي), بدرع “الإبداع والتميز” مع مبلغ مالي.وذلك بمناسبة حصولها على معدل ٩٨٪ في الصف السادس الإعدادي الفرع الإحيائي.حيث ضم الوفد بعض مشايخ المدينة والوجهاء والشباب الرسالي, ذوي الطالبة قدموا شكرهم وامتنانهم للمرجعية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكريم الطالبة “أديان ابنة الشهيد صاحب مهدي” من مكتب المرجعية الرشيدة في ذي قار النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكريم الطالبة “أديان ابنة الشهيد صاحب مهدي” من مكتب المرجعية الرشيدة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكريم الطالبة “أديان ابنة الشهيد صاحب مهدي” من مكتب المرجعية الرشيدة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).