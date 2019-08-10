انفجار قرب مركز للشرطة في كوبنهاغن هو الثاني خلال أسبوع

2019/08/10 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل إعلام بوقوع انفجار، اليوم السبت، قرب مركز للشرطة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وهو الانفجار الثاني الذي يضرب العاصمة خلال أسبوع.

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