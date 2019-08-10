محمد اقبال: شعارات الاصلاح تتهاوى تحت ارجل متنفذين بحكومة عبد المهدي

2019/08/10 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال النائب محمد اقبال، السبت، ان "شعارات الاصلاح تتهاوى تحت ارجل مسؤولين بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وذكر اقبال في بيان مقتضب تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "الحكومة تتجاوز صلاحياتها وتمارس نوع من التزييف العميق في النسب المعلنة لانجاز برنامجها الحكومي".واكد ان "شعارات الاصلاح تتهاوى تحت ارجل جهات متنفذه في حكومة عبد المهدي".وكان قرار عبد المهدي بتعيين سلسة جديدة من المفتشين العموميين واجه موجة من الانتقادات لاسيما وان الجميع يسعى الى انهاء الترهل الوظيفي في الدوائر الحكومية.انتهى

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