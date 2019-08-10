بالصور.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة

2019/08/10 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك 160 فنيا في مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة، مساء الجمعة.وتم إنزال الكسوة القديمة للكعبة، وإلباسها الكسوة الجديدة، والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".وأوضحت "واس" أن الكسوة تتوشح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد) كتب عليها لفظ (يا الله يا الله) (لا إله إلا الله محمد رسول الله) و(سبحان الله وبحمده) و(سبحان الله العظيم) و(يا ديان يا منان).وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

وتابعت، أن عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة تبلغ 16 قطعة، بالإضافة إلى ست قطع و12 قنديلا أسفل الحزام وأربع صمديات توضع في أركان الكعبة وخمس قناديل (الله أكبر) أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

وأوضحت، أن الكسوة تستهلك نحو (670) كيلو غراما من الحرير الخام الذي تتم صباغته باللون الأسود، و120 كيلو غراما من أسلاك الذهب و100 من أسلاك الفضة.

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