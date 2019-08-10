2019/08/10 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التجارة توجيهاً إلى جميع المراكز التموينية في المحافظات لتجهيز المفردات الغذائية دفعة واحدة ومنع تجزئة تجهيزها لايقاف حالات التحايل على المواطنيين.وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن الوزير محمد هاشم العاني “وجه جميع شركات الغذاء والمواقع والمراكز التموينية بتجهيز المواد الغذائية الى المواطنين دفعة واحدة ومنع أي تجزئة في عمليات التجهيز وتكليف دائرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تصدر توجيهاً هاماً بشأن تجهيز مفردات البطاقة التموينية النعيم نيوز.

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