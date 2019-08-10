2019/08/10 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد عن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية شمالي بغداد.

وقال بيان للامانة، تلقته، العهد نيوز، اليوم السبت، ان "كوادر الامانة مع قيادة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامانة تزيل الكتل الكونكريتية من دوائر الوقف السني شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامانة تزيل الكتل الكونكريتية من دوائر الوقف السني شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).