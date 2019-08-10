2019/08/10 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب لاعب المنتخب الوطني العراقي السابق لكرة القدم احمد راضي نقيبا لنقابة الرياضيين العراقيين.

وقال راضي لـ ، العهد نيوز، اليوم السبت، ان "المؤتمر الانتخابي لنقابة

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