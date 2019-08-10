موسكو تقلص من حجم التعاملات الاقتصادية بالدولار

2019/08/10 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلصت موسكو في الربع الأول من العام الجاري حجم التعاملات التجارية بالدولار مع دول الاتحاد الأوروبي وتكتل بريكس، بما في ذلك الصين، الشريك التجاري الأبرز لروسيا.وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي، اليوم السبت، أن روسيا قلصت التعاملات بالعملة الأميركية لصالح عملات أخرى مثل الروبل واليورو.

ووفقا للبيانات فقد تراجعت حصة الدولار في التعاملات التجارية مع دول بريكس، روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي إلى دون مستوى الـ50%".

ومع تراجع التعاملات بالدولار نمت حصة التعاملات باليورو، التي صعدت في تجارة روسيا مع الاتحاد الأوروبي من 34.3% إلى 42.3%، ومع بريكس من 11.1% إلى 30.7%.

وتشير البيانات نمو حصة التعاملات الروسية باليورو مع الصين من 12% إلى 37.6%.



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