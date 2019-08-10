الجيش الأمريكي ينقل 200 شاحنة تحمل لوحات أربيل إلى سوريا

2019/08/10 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..نقل الجيش الأمريكي فجر اليوم السبت، شحنة جديدة من الأسلحة محملة على أكثر من مئتي شاحنة تحمل لوحات أربيل إلى الأراضي السورية.ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصادر كردية مطلعة في مدينة القامشلي قولها، إن “شحنة الأسلحة دخلت إلى الأراضي السورية عبر معبر سيمالكا باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا”.[…]

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