القبض على ارهابيين اثنين داخل وكرهما بين كركوك ونينوى

2019/08/10 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوة أمنية عراقية، القبض على ارهابيين أثنين داخل وكرهما بين محافظتي كركوك ونينوى....

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