2019/08/10 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مركز البيت السعيد في النجف الأشرف دورة ثقافية جديدة للشبان المقبلين على الزواج لبيان أهم الأسس التي يحتاجها الشبان قبل الدخول إلى عش الزوجية.حيث قال مدير البيت السعيد السيد حازم الميالي: “إنه بعد بيان عناصر نجاح العش الزوجي وتوضيح الحقوق والواجبات بين الطرفين تم التطرق لهذه المشكلة: منها إن الاختلاف الحاصل بين الزوجين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مركز البيت السعيد في النجف الأشرف يستمر في تقديم الدورات للشبان المقبلين على الزواج النعيم نيوز.

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