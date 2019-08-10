منتخب شباب العراق يعسكر في الدوحة ويلاعب قطر ودياً

2019/08/10 | 09:30

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بغداد :سومر نيوز

يدخل منتخب شباب العراق لكرة القدم معسكرا تدريبيا في الدوحة يمتد من ٩-٨ الى ١٩-٨ تحضيرا لبطولة غرب اسيا...

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