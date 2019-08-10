2019/08/10 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

قال النائب محمد اقبال، السبت، ان "شعارات الاصلاح تتهاوى تحت ارجل مسؤولين بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محمد اقبال: شعارات الاصلاح تتهاوى تحت ارجل متنفذين بحكومة عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محمد اقبال: شعارات الاصلاح تتهاوى تحت ارجل متنفذين بحكومة عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).