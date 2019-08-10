لأول مرة الدوري الإنكليزي سيطبق تقنية “الفار”… لكن بشروط جديدة

2019/08/10 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق الدوري الإنكليزي لكرة القدم “البريمرليغ”، هذا الموسم تقنية الفيديو “الفار”، خلال مباريات المسابقة للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ولكن سيطبقها بشروط وقواعد جديدة .ونشرت صحيفة ” الغارديان ” البريطانية مجموعة القواعد والشروط الجديدة التي وضعها الدوري الإنكليزي، الذي يشتهر بخصوصية تحكيمية فريدة من نوعها، تفضل السرعة وقلة التوقفات والسماح بالالتحامات”.وقالت الصحيفة البريطانية […]

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