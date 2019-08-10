2019/08/10 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات التابعة لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، ليلة السبت، أنها استهدفت مركز قيادة للتحالف العربي في منطقة نجران السعودية ما أدى إلى تدميره.ونقلت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين، عن مصدر عسكري أن صاروخا باليستيا من نوع “بدر1 بي” استهدف مركز القيادة والسيطرة “للغزاة والمرتزقة” (في إشارة إلى التحالف العربي وقوات الرئيس عبد ربه منصور …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هجوم لأنصار الله على مركز قيادة للتحالف العربي النعيم نيوز.

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