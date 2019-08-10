2019/08/10 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد اليوم السبت، المباشرة برفع الحواجز الكونكريتية امام دوائر الوقف السني شمالي بغداد.واوضحت الامانة في بيان وتلقته وكالة صدى , ان ” ملاكاتها وبجهد مشترك مع قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة باشرت برفع الحواجز الكونكريتية عن مجمع دوائر الوقف السني ضمن منطقة سبع أبكار”.واشارت الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الحواجز الكونكريتية امام دوائر الوقف السني شمالي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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