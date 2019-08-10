عمليات الرافدين تضع خطة أمنية خلال عيد الاضحى المبارك

2019/08/10 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قيادة عمليات الرافدين اليوم السبت، عن وضع خطة أمنية خلال عيد الاضحى المبارك.وقال قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم دبعون لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , ان “قيادته وبالتنسيق مع قيادات الشرطة في محافظات واسط وذي قار والمثنى وميسان أعدت خطة امنية خاصة بعيد الاضحى المبارك” مشيرا الى ان ”

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