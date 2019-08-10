2019/08/10 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للنقل البحري احدى تشكيلات وزارة النقل ،امس الجمعة، انطلاق رحلة بحرية للمسافرين من رصيف العشار في محافظة البصرة الى مدينة المحمره ابتداء يوم الاثنين المقبل .واكدت الشركة في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “قطع تذاكر السفر سيكون عند رصيف العشار وفي نفس يوم الرحلة” .واضاف ان ” سعر التذكرة 25

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل تعلن رحلات بحرية من البصرة الى ايران وكالة صدى الاعلام للانباء.

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