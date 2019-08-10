عمليات الرافدين تضع خطة أمنية خلال عيد الاضحى المبارك

2019/08/10 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قيادة عمليات الرافدين اليوم السبت، عن وضع خطة أمنية خلال عيد الاضحى المبارك.

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