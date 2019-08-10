2019/08/10 | 09:39

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نائب: خطاب المرجعية سحب البساط من تحت الحكومة بسبب ادائها المتردي

يتبع .......

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت حركة البشائر، الجمعة، عن تأييدها لخطبة المرجعية الدينية، فيما أشارت الى ان أغلب المسؤولين أما لا يرَون الشباب بالمطلق، أو أنهم يخافون الشباب لأنهم أكثرُ نزاهة وأكثرُ عمل وإبداع وعطاء.

وقالت الحركة في بيان، ان

بغداد اليوم-بغداد

كشف رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الجمعة، 09 آب، 2019، عن اعتراضات سياسية منعت عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة.

وقال عبد المهدي في لقاء صحفي مشترك مع عدد من وسائل الإعلام، تابعته (بغداد اليوم) إنه "لا يوجد اعتراض

بغداد اليوم _ بغداد

نفى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، وجود تغييرات مقبلة في كابينته الوزارية، فيما دعا لجنة التربية النيابية إلى تقديم اسماء 3 مرشحين لتولي حقيبة وزارة التربية "من مدينة الموصل" ليختار واحد منها شرط ضما

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