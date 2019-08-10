2019/08/10 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد ممثل المرجعية الدينية العليا خلال خطبة صلاة امس الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف، عدم الجدية بمعالجة ملف الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وعدم الاهتمام بالمواطن سوى في وقت الانتخابات فقط.وقال السيد احمد الصافي , ان المواطن العراقي المسكين يكون في وقت الانتخابات اعز شيء، وعندما تنتهي الانتخابات يعود الى اسوء مما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرجعية تنتقد عدم الجدية بمعالجة ملف الفساد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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