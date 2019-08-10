بدعم من متبرعين.. وضع حجر الاساس لمجسر بين النجف وكربلاء (صور)

2019/08/10 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة النجف، وضع حجر الاساس لمجسر بين المحافظة وكربلاء، مبينة ان المشروع سيكتمل بدعم وتبرعات "المحبين لمدينة أمير المؤمنين عليه السلام وخدمة الامام الحسين عليه السلام".وقال المكتب الاعلامي لمحافظ النجف لؤي الياسري في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "محافظ النجف لؤي الياسري ورئيس مجلس المحافظة خضير الجبوري بحضور عدد من أعضاء مجلس المحافظة ومدراء الدوائر اضافة الى شخصيات دينية وثقافية في النجف الاشرف وخدمة الامام الحسين عليه السلام وضع حجر الاساس لمشروع مجسر شهداء طريق كربلاء على طريق النجف الاشرف – كربلاء المقدسة ضمن المشاريع الاستراتيجية في المحافظة".ونقل البيان عن محافظ النجف قوله، إن "المشروع يعد واحدا من المشاريع المهمة في المحافظة والذي سيسهم بشكل كبير في فك الاختناقات المرورية خصوصا خلال الزيارات المليونية وزيارة الاربعين وسيحقق حلقة وصل بين أطراف مهمة في النجف كانت تتقطع بسبب كثافة الزيارات".

واضاف الياسري، ان "المجسر الجديد بطول 600 في 10 ما عدا المقتربات ب48 ركيزة وحدد بفترة عمل 18 شهرا"، مؤكدا ان "هذا المشروع سيرى النور بدعم وتبرعات المحبين لمدينة أمير المؤمنين عليه السلام وخدمة الامام الحسين عليه السلام".

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