2019/08/10 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافد مئات الآلاف من الحجاج على صعيد جبل عرفات لقضاء ركن الحج الأعظم عند المسلمين، الوقوف بعرفة.وأمضى الحجاج، البالغ عددهم، بحسب إحصاءات الحكومة السعودية، حوالي مليونين و260 ألف حاج، ليلتهم في منى فيما يعرف بيوم التروية.وتشدد المملكة العربية من التدابير الأمنية فيما يخص تأمين الحجاج، حيث جرى نشر أعداد كبيرة من العناصر الأمنية في كل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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