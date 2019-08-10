2019/08/10 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات العراقية، القبض على “إرهابيين” اثنين داخل وكرهما بين محافظتي كركوك ونينوى.وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني ، “بمتابعة ميدانية وجهود مكثفة، مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على متهمين اثنين، داخل وكر في منطقة اليرقون السفلى مجمع ليلان بين محافظتي كركوك ونينوى”.وأضاف , “ومن خلال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال اثنين من عناصر داعش بين نينوى وكركوك النعيم نيوز.

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