البعيجي : اذا لم تصحح الحكومة مسارها فسيكون مصيرها الاقالة

2019/08/10 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، ان المرجعية دقت ناقوس الخطر على الحكومة بسبب ضعف أداءها.وقال في تصريح له اليوم السبت، ان “المرجعية العليا وضعت النقاط على الحروف ودقت ناقوس الخطر على الحكومة، الامر الذي يتطلب إجراءات سريعة تتخذها الحكومة من اجل تصحيح مسارها خلال الفترة المقبلة وإلا سيكون مصيرها الاقالة”.وقال […]

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