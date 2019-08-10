الخامنئي للحجاج: افشلوا صفقة القرن

2019/08/10 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، السبت، أن قضیة فلسطین تعد من أهم قضایا العالم الإسلامي وتأتي في مقدمة کل القضایا السیاسیة المتعلقة بالمسلمین، داعيا إلى المشاركة الفعالة من اجل افشال صفقة القرن التي تعتبر جريمة بحق المجتمع البشري.وقال الخامنئي في نداء وجهه إلى حجاج بيت الله الحرام واطلعت عليه /المعلومة/، إن […]

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