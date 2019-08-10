جمرك طريبيل يسجل ايرادات بأكثر من ملياري دينار يوميا

2019/08/10 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم السبت، تسجيل مركز جمرك طريبيل الحدودي اعلى ايراداً يوم امس الجمعه بأكثر من ملياري دينار .

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