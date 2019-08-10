2019/08/10 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمجد الدهامات تنصدمُ الذهنية الطائفية العراقية عندما تسمع ان أكبر بلد هندوسي بالعالم، بل أكبر ديمقراطية من حيث عدد السكان (حوالي 1.3 مليار نسمة)، قد انتخب عام (2002) رئيساً مسلماً رغم أن المسلمين في الهند لا تتجاوز نسبتهم حوالي (%14) من عموم الشعب، هذا الرئيس المسلم حاز على محبة المواطنين الذين أطلقوا عليه لقب (رئيس …

التدوينة لماذا حدثَ في الهند ولم يحدث في العراق؟ ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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