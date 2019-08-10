التحلف المدني يكشف عن خلافات بين الصدريين والشيوعيين حول الدرجات الخاصة

2019/08/10 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف عضو التحالف المدني حذيفة صالح، السبت، عن خلافات بين الحزب الشيوعي العراقي والتيار الصدري بشأن الدرجات الخاصة، مشيرا إلى أن تحالف سائرون الذي يجمع التيار الصدري والحزب الشيوعي لم يعد متماسكا عكس ما يشاع.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير لها عن صالح قوله، إن “سائرون يشيع عبر وسائل الإعلام وبياناته أنه التحالف الأكثر تماسكاً، إلا أنّ الحقيقة عكس ذلك تماماً، وحتى في الأيام الأخيرة وقع خلاف بشأن حصة الحزب الشيوعي من مناصب الدرجات الخاصة”.

وأضاف صالح، أن “الشرخ في التحالف سيُعلن عنه قريباً، مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، لأنّ بقاء الحزب الشيوعي مع التيار الصدري، سيحرم الأوّل من الحصول على أي منصب أو مقعد ضمن الحكومات المحلية في المحافظات”.

وكان القيادي المستقيل من الحزب الشيوعي العراقي جهاد جليل رأى، اليوم السبت، أن تحالف سائرون فشل بتقديم نموذج جديد، معتبرا أن استمرار تحالف الحزب الشيوعي معه في الانتخابات المحلية المقبلة بمثابة “انتحار”.

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