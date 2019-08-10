عضو لجنة مراقبة الاداء الحكومي: لا نهدف لتسقيط الحكومة

2019/08/10 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأكد عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي، النائب آراس حبيب كريم، السبت، أن الرقابة لا تهدف الى تسقيط الحكومة.

وقال كريم في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه إن “لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي وضعت مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينها في تقييم وتقويم أداء الحكومة وفيما يتعلق بتنفيذ برنامجها الذي صوّت عليه البرلمان”.

وبيّن أن “البرلمان حين منح الحكومة وبرنامجها الثقة باتت عليه مسؤولية مضاعفة إن كان على صعيد تقييم نسب الإنجاز بالقياس الى التعهدات والتقويم من أجل تخطي العقبات التي حالت دون تحقيق نسب إنجاز طموحة”.

وأشار إلى أن “الرقابة لا تهدف الى التسقيط بقدر ما تؤدي الى التكامل، وأن الشعب وحده له حق تقرير مصير من يقدم منجزاً من عدمه من خلال تنفيذ ما تعهد به في برنامجه الانتخابي”.

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