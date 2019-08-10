الدوحة تحضر منتخب شباب العراق لبطولة غرب آسيا

2019/08/10 | 10:41

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بغداد اليوم- متابعة

يقيم منتخب شباب العراق لكرة القدم معسكرا تدريبيا في الدوحة يمتد من 9 الى 19 من آب الجاري تحضيرا لبطولة غرب اسيا للشباب التي ستقام في فلسطين.

وذكر مدرب المنتخب قحطان جثير في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وفد منتخب الشباب وصل، أمس الجمعة، إلى الدوحة للدخول في معسكر تدريبي تحضيرا لبطولة غرب اسيا للشباب ٢٠١٩ التي ستقام في فلسطين الشهر الجاري".

واضاف جثير أن "المعسكر يستمر لمدة أسبوعين تتخلله مباراتين وديتين أمام المنتخب القطري يوم السادس عشر والثامن عشر من الشهر الحالي ".

وبين ان "المنتخبات استعدت بصورة مثالية لهذه البطولة من خلال متابعتي لبقية المنتخبات المشاركة في بطولة غرب اسيا، وستكون المباراتان هما الاولى والاخيرة لمنتخب الشباب قبل الدخول في غمار منافسات بطولة غرب اسيا للشباب".

ويتكون الوفد من مالح مهدي رئيسا للوفد وعبدالجليل صالح مديرا اداريا وقحطان جثير مدربا، ويساعده خالد محمد صبار ومويد جودي، واحمد جمعة مدربا للياقة البدنية وحسين جبار مدربا للحراس، و(٢٣) لاعبا هم:

عبد الرزاق قاسم ونهاد محمد ومنتظر عبد الامير وابوالفضل صباح ومنتظر عبدالحسن ومنتظر محمد وحسين جاسم وزيد تحسين وليث نجم واحمدمكنزي ورضا فاضل وحسين زياد وكرار سعد وكرار محمد وحسين عبدالله وزين العابدين قحطان وعبدالله محمد ومحمد حسن وامير غانم واحمد شاكر وحسين خلف ورضا عبد العزيز.

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