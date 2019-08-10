2019/08/10 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس للأيام الاربعة المقبلة والتي ستكون خلال عيد الاضحى.وبحسب تقرير هيئة الانواء عن حالة الطقس فإن “درجات الحرارة ستكون 44 درجة مئوية ترتفع خلال ايام الاثنين والثلاثاء والأربعاء قليلاً “.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى النعيم نيوز.

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