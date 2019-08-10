نيتو: برشلونة حلم لأي لاعب كرة قدم

2019/08/10 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/...تحدث نوربيرتو مورارا أو المشهور بـ"نيتو" عن وصوله إلى برشلونة لحراسة عرينه وأهدافه مع النادي الكاتالوني مع بداية الموسم الجديد.

وانتقل الحارس البرازيلي نيتو إلى برشلونة قادماً من فالنسيا ليكون البديل رقم 1 بعد الحارس الألماني تير شتيجين.

قال نيتو في حديثه لصحيفة سبورت الكاتالونية: "إنه حلم لأي لاعب كرة قدم أن تلعب لبرشلونة فاللعب له يعني أن تتواجد في أعلى مستوى ممكن ولذا فإن برشلونة اختبار شخصي مختلف للغاية بالنسبة لي، فأنت في نادٍ يرغب في المنافسة على كل البطولات وأنا من طباعي أنني أحب الفوز على الدوام".

استطرد: "في الوقت الحالي من الصعب أن أقول ما الذي يميز برشلونة عن أندية فيورنتينا ويوفنتوس وفالنسيا التي لعبت معها في السابق، لكنني متأكد من أن الجو هنا إيجابي والجميع لديه ثقة في الجودة التي يملكها الفريق وهذا يخلق بيئة هادئة وهذا أعجبني".

وعن زميله الجديد ومنافسه في مركز الحراسة في البلاوجرانا تير شتيجين قال: “هو حارس محترف من الدرجة الأولى وحارس رائع، ووجود زملائك في الفريق على أعلى مستوى يجعلك تتحسن وتتعلم كل يوم بشكلٍ تلقائي ولذا فإن الشهر الأول لي هنا كان رائعاً”.

أما فيما يخص إمكانية عودة نيمار لبرشلونة وفكرة مزاملته لغرفة تبديل الملابس في البلاوجرانا قال: “زاملته بالفعل في منتخب البرازيلي، ورأيي في نيمار لا يتغير فهو لاعب لا يُصدق والعالم كله يعرف خصائصه الفنية وإذا عاد لبرشلونة سيكون من دواعي سروري”.

وعن مزاملته لبوفون عندما كان في يوفنتوس قال نيتو عن الحارس الإيطالي الشهير: "ساعدني كثيراً على المستوى الشخصي فقد كان لديه الكثير من الخبرة وهو حارس فاز بالعديد من الألقاب وله بصمة في تاريخ كرة القدم، لقد كان يسيطر على غرفة الملابس ويفرض الاحترام على الجميع وقد أحدث وجوده فرقاً كبيراً في مسيرتي المهنية".





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