2019/08/10 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدرب المنتخب، قحطان جثير، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" وفد منتخب الشباب وصل أمس الجمعة، إلى الدوحة للدخول في معسكر تدريبي تحضيرا لبطولة غرب اسيا للشباب ٢٠١٩ التي ستقام في فلسطين الشهر الجاري”، مبينا أن "المعسكر يستمر لمدة أسبوعين تتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب القطري يوم السادس عشر والثامن عشر من الشهر الجاري".وأضاف ان" المنتخبات استعدت بصورة مثالية لهذه البطولة من خلال متابعتي لبقية المنتخبات المشاركة في بطولة غرب اسيا، وستكون هاتين المباراتين هما الاولى والاخيرة لمنتخب الشباب قبل الدخول في غمار منافسات بطولة غرب اسيا للشباب".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشباب العراقي يدخل معسكرا تدريبيا في الدوحة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشباب العراقي يدخل معسكرا تدريبيا في الدوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).