الامانة تزيل السور الكونكريتي من محيط مجمع الوقف السني شمالي بغداد

2019/08/10 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للأمانة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية عن مجمع دوائر الوقف السني ضمن منطقة سبع أبكار المحلة 342".ولفت الى ان" الكوادر البلدية باشرت بعدها بأعمال تطوير وتأهيل الموقع المغلق سنة 2008".وأضافت الامانة في بيانها، أن" العملية تمت بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة".انتهى..م.م

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