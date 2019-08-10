2019/08/10 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية، من شهداء وجرحى "الحشد الشعبي والقوات الأمنية الداخلية والدفاع و الضحايا من النظام البائد".واعلنت عضو مجلس محافظة كربلاء، بشرى حسن عاشور في (22 تموز 2019)، لوكالة نون الخبرية، ان الايام القليلة القادمة ستشهد توزيع قطع اراضي لذوي شهداء النظام البائد وذوي الشهداء وجرحى القوات الامنية والحشد الشعبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة نون الخبرية تنشر أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة نون الخبرية تنشر أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).